Lula se destaca além de seu eleitorado no combate a fome e pobreza, aponta Datafolha

A maior parte dos eleitores considera o ex-presidente Lula (PT) o candidato mais preparado para lidar com problemas do país como fome e pobreza, opinião compartilhada até por alguns apoiadores de outros presidenciáveis.

A conclusão é da mais recente pesquisa do Datafolha sobre a corrida presidencial, realizada de terça (16) a quinta-feira (18).

Lula lidera a disputa, de acordo com o instituto, e é visto como o candidato com mais preparo para atuar em todos os sete problemas nacionais pesquisados, lista que inclui ainda saúde, educação, desemprego, ambiente e crescimento econômico.

Especificamente no caso da pobreza, ele é visto como mais preparado por 54%, taxa impulsionada por um grupo de 10% do total de eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL).

As mesmas taxas foram aferidas quando o Datafolha questionou os entrevistados sobre quem é o melhor nome para combater a fome.

Entre os eleitores de Ciro Gomes (PDT), chega a 39% o volume dos que veem Lula como o mais indicado para reduzir esse problema.

Nos índices de intenção de voto, Lula tem 47%, ante 32% de Bolsonaro e 7% de Ciro.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram ouvidos 5.744 entrevistados em 281 municípios de todo o país.

Também há o contrário nos resultados do levantamento: eleitores do petista que veem Bolsonaro com mais qualificação para reduzir a pobreza. Mas eles são bastante residuais: apenas 1% do segmento que vota no ex-presidente.

Lula tem feito campanha frisando os resultados no combate à miséria durante seu governo (2003-2010), quando foi instituído o Bolsa Família, hoje rebatizado de Auxílio Brasil, e houve melhoria em indicadores sociais. A questão econômica deve ser o principal assunto da eleição presidencial deste ano.

Entre os sete desafios do país pesquisados, Bolsonaro se aproxima mais do petista quando os eleitores são questionados sobre a educação.

Para 43%, Lula tem mais preparo para cuidar da área, ante 29% que consideram o atual mandatário o mais indicado para a tarefa. Ciro Gomes foi mencionado por 8%, e Simone Tebet (MDB), por outros 2%.

O pedetista também é mais mencionado quando o tema é saúde: 8% o consideram o mais qualificado para cuidar da área.

Também nas perguntas sobre preparo, os índices de Bolsonaro têm gargalos em segmentos do eleitorado que se mostram refratários à sua candidatura.

Entre os jovens de 16 a 24 anos, por exemplo, só 20% o consideram o mais qualificado para combater a pobreza. Essa faixa equivale a 14% do eleitorado.

A taxa de quem o acha o mais preparado para cuidar da saúde, que é de 28% na população em geral, recua para 24% no segmento específico das mulheres.

O atual presidente, porém, chega a liderar itens ao se levar em conta apenas o eleitorado evangélico, que corresponde a 25% do eleitorado nesta amostra e é um dos focos de sua candidatura.

Na pesquisa geral, Lula é visto como o mais qualificado para fazer o país crescer por 47%, ante 31% de Bolsonaro. No recorte dos evangélicos, porém, o cenário se inverte e o atual mandatário vai a 47%, ante 33% do petista.

