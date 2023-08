Bolsonaro recebe alta de hospital em São Paulo

A internação do ex-presidente teve como objetivo avaliar sua condição clínica, principalmente no sistema digestivo, trânsito intestinal e hérnia abdominal

Nesta quinta-feira (24), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta do hospital Vila Nova Star em São Paulo e deve participar da Festa do Peão de Barretos, um tradicional evento do interior paulista.

A internação do ex-presidente teve como objetivo avaliar sua condição clínica, principalmente no sistema digestivo, trânsito intestinal e hérnia abdominal.

“O presidente já teve alta do hospital, onde realizou por dois dias inúmeros exames, e passará a noite em sua casa em Brasília”, disse um de seus advogados, Fábio Wajngarten.

De acordo com Wajngarten, a avaliação é consequência do atentado contra Bolsonaro na campanha de 2018.

Existe a hipótese de que o ex-presidente passe por três cirurgias em setembro para tratar de problemas de septo, refluxo e abdômen.