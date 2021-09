Bolsonaro: “Quem me colocou aqui foi Deus. Só ele me tira daqui”

“O que mais me conforta é saber que na minha cadeira lá em Brasília não está sentado um comunista”, disse o presidente

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) discursou nesta sexta-feira (17) para apoiadores em Arinos-MG. Bolsonaro disse que “só Deus” o tira do cargo.

“Quem me colocou aqui foi Deus. Só ele me tira daqui”, declarou. Bolsonaro participa do evento de lançamento do Projeto Pró-Águas Urucaia.

O chefe do Executivo fez ataques ao comunismo e parabenizou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), por ter vetado projeto que penaliza discriminação sobre respeito às identidades e expressões de gênero. “Nada temos a temer. Nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. O que mais me conforta é saber que na minha cadeira lá em Brasília não está sentado um comunista”, disse Bolsonaro.

“Temos que nos unir. Cada vez mais deixar o que nos separe. Não podemos aceitar a política da esquerda de nós contra eles, de homos contra heteros, de brancos contra afrodescendentes, de nordestinos contra sulistas, de homens contra mulheres, patrão contra empregado. Somos um só povo”, continuou.