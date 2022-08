Bolsonaro publica foto como fisiculturista e comemora corte de imposto de whey protein

O anúncio feito em sua live da última quinta (16), dedicado ao “pessoal da academia”, empolgou o candidato à reeleição pelo PL

O presidente Jair Bolsonaro brincou com a foto de um fisiculturista para comemorar o corte nos impostos de importação de suplementos alimentares, como Whey Protein, e itens de nutrição esportiva.

O anúncio feito em sua live da última quinta (16), dedicado ao “pessoal da academia”, empolgou o candidato à reeleição pelo PL.

O Whey Protein teve imposto de importação zerado pelo Gecex (Comitê-Executivo de Gestão) da Câmara de Comércio Exterior por estar entre os sete códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul incluídos na Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum, a Letec.

O produto é listado como concentrado de proteínas e substâncias proteicas texturizadas.

Nesta sexta (19), em sua conta no Twitter, Bolsonaro rebateu as críticas à redução dos tributos com uma montagem de seu rosto em um corpo de fisiculturista. Na imagem, Bolsonaro veste uma sunga verde com o número que usará nas urnas deste ano.

Até as 21h desta sexta, a publicação tinha 37 mil curtidas no Twitter.

A empolgação do presidente da República é um dos principais assuntos das redes sociais, entre críticas e elogios, e memes.

Líder nas pesquisas Datafolha e principal rival de Bolsonaro nas eleições deste ano, Lula também foi lembrado.

O ex-presidente foi considerado o candidato mais preparado para lidar com problemas do país como fome e pobreza pela maior parte dos eleitores entrevistados pela pesquisa Datafolha, opinião compartilhada até por alguns apoiadores de outros presidenciáveis.

