Bolsonaro posa ao lado de TV ligada no SBT

Após a entrevista ao JN, o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, fez algumas publicações em seu perfil do Instagram

Após a entrevista ao Jornal Nacional (Globo) nesta segunda-feira (22), o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, fez algumas publicações em seu perfil do Instagram. Em uma delas, ele aparece ao lado de uma televisão ligada no canal SBT.

“Bastidores Rede Globo. Boa noite a todos!”, escreveu ele na legenda da publicação. A foto já tem mais de 800 mil curtidas e 30 mil comentários de internautas. “Curso de deboche”, escreveu uma. Nas redes sociais, a entrevista rendeu memes e críticas.

Felipe Neto postou em seu perfil no Twitter que Bolsonaro é um mentiroso compulsivo. “Um canalha, mau caráter, treinado para enganar seus súditos”, escreveu o criador de conteúdo. Um internauta comentou que até o final da entrevista Bolsonaro iria se perder, porque não se sustenta uma mentira por muito tempo. “Bolsonaro maldito, Bolsonaro mentiroso, Bolsonaro demoníaco.”

“Bolsonaro está governando o país em home office das Maldivas. Não é possível que a gente esteja morando no mesmo país”, escreveu uma usuária na rede social. “Mamãe dizendo que não ia assistir a entrevista com o Bolsonaro para não dar audiência para ele. A minha mãe é a melhor”, comentou uma internauta.

A sabatina com Bolsonaro também rendeu memes na rede social. Um deles usou uma foto de Inês Brasil com um papel na mão mostrando algo dizendo que não está mentindo após a apresentadora Renata Vasconcellos confrontar o presidente sobre debochar de pessoas com Covid durante a pandemia.

Bolsonaro foi o primeiro dos quatro mais bem colocados postulantes à Presidência da República a ser sabatinado por William Bonner e Renata Vasconcellos.