Bolsonaro pediu para tirar menção a aborto de entrevista, diz ex-editor

Bolsonaro declarou o seu pedido de aborto à ex-esposa também à revista IstoÉ, conforme trechos recuperados pela colunista

O presidente Jair Bolsonaro (PL) teria pedido, em 2011, para um repórter cortar o trecho de uma entrevista na qual ele admitia ter cogitado pedir a sua ex-esposa, Ana Cristina Siqueira Valle, que abortasse. A gestação era de Jair Renan Bolsonaro, hoje com 24 anos.

Segundo Jardel Sebba, que entrevistou Bolsonaro para a revista Playboy em 2011, o então deputado federal o chamou antes do início de uma nova sessão da entrevista e pediu que o trecho que mencionava o aborto, citado no dia anterior para a mesma reportagem, fosse deixado de fora da publicação.

“Ele disse que chegou a pensar em sugerir um aborto para essa mãe do Jair Renan. Isso nunca foi publicado”, disse Jardel Sebba ao portal Goiás 24 horas, em depoimento publicado nesta segunda-feira (10).

O então editor da revista Playboy afirmou também ter pensado que Bolsonaro pediria para tirar uma referência a tortura, mas que não foi o caso.

Bolsonaro declarou o seu pedido de aborto à ex-esposa também à revista IstoÉ, conforme trechos recuperados pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, na última semana. A entrevista, de fevereiro de 2000, trouxe o presidente classificando o aborto como “uma decisão do casal”.

Questionado se já havia passado por essa situação, Bolsonaro confirmou: “Já. Passei para a companheira, e a decisão dela foi de manter. Está ali, ó”, respondeu, apontando para uma foto de Jair Renan.

O tema do aborto tem mobilizado tanto Bolsonaro quanto seu adversário na corrida presidencial, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a se posicionarem contra o procedimento devido à resistência religiosa cristã ao assunto.

Apesar de o aborto ser considerado impopular com uma parcela do eleitorado, a mudança na legislação para flexibilizar ou não as atuais condicionantes para o procedimento no Brasil não dependeria apenas do presidente.

Isso porque uma alteração na lei atual teria que vir do Legislativo -ou seja, da Câmara dos Deputados e do Senado- ou do Judiciário -com uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) trazendo novas interpretações da lei atual.

Hoje, o Brasil permite a interrupção da gravidez em três situações: em casos de estupro, de risco à vida da mulher e de anencefalia.