Bolsonaro pede dinheiro para o PL e para ‘o bem do Brasil’

O PL começou a divulgar um vídeo gravado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) no qual ele pede doações para a campanha à reeleição

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O PL começou a divulgar um vídeo gravado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) no qual ele pede doações para a campanha à reeleição.

Ele afirma que recentemente entrou para o partido e que, lá, há um propósito: “lutar pelo bem do nosso Brasil”.

Bolsonaro explica que o partido cresceu, que precisa “obviamente” de recursos para crescer cada vez mais e passa o site da legenda.

“Não interessa quanto você possa doar. Interessa é que venha do coração para o bem do nosso Brasil”, diz.

Bolsonaro foi convencido a entrar efetivamente na arrecadação da campanha. Integrantes do PL se queixavam que a missão estava ficando a cargo do senador Flávio Bolsonaro, já sobrecarregado com outras atividades.