Bolsonaro passeia de helicóptero nesta segunda (6) no DF

O presidente sobrevoou a Esplanada dos Ministérios e também o Parque Leão, no Recanto das Emas, onde apoiadores estão acampados

O presidente Jair Bolsonaro faz passeio de helicóptero nesta segunda-feira (6), véspera dos atos de 7 de setembro. Bolsonaro sobrevoou a Esplanada dos Ministérios e também o Parque Leão, no Recanto das Emas, onde apoiadores estão acampados esperando as manifestações de amanhã.

O motivo do passeio não foi divulgado oficialmente. Também não foram repassados mais detalhes A agenda oficial de Bolsonaro prevê, para hoje, encontros com o ministro de Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres; com o subchefe para Assuntos Jurídicos. Pedro Cesar Sousa; e com o ministro do Itamaraty, Carlos França.

Grupos que pretendem ir às ruas se anteciparam e desembarcaram em Brasília já no fim de semana. Acampamentos foram montados em dois locais diferentes da capital federal e alguns simpatizantes foram à Esplanada no domingo ostentar faixas de apoio a Bolsonaro, com ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e até pedindo intervenção militar, como mostrou o Jornal de Brasília.

No sábado (4), próximo ao Conjunto Nacional, cerca de 20 pessoas também circulavam o local. A faixa abaixo diz: “O povo brasileiro autoriza o presidente Bolsonaro a utilizar nossas Forças Armadas para fazer a intervenção no Judiciário e no Legislativo”.

Antes vazios em época de feriado, os hotéis do Distrito Federal se mantiveram lotados nos últimos dias por pessoas que pretendem comparecer às manifestações. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Distrito Federal (Abih-DF), há ocupação de quase 100% para os próximos dias.