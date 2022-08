Bolsonaro nega que incitou golpe e chama Bonner de mentiroso

Na ocasião, durante uma resposta, Bolsonaro negou que tenha xingado ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)

O presidente da república Jair Bolsonaro (PL) participa, na noite desta segunda-feira (22), de uma entrevista no Jornal Nacional, conduzida pelos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos.

Na ocasião, durante uma resposta, Bolsonaro negou que tenha xingado ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e disse que Bonner estava compartilhando uma Fake News ao perguntar:

“O senhor tem xingado ministros do STF, tem feito ataques sem prova nenhuma e afirmado que não terá eleição no Brasil, como se pudesse decidir uma coisa dessas. O que o senhor pretendeu com isso, o senhor pretendeu crise um ambiente que de alguma forma permitisse um golpe?”.

Na resposta, o mandatário respondeu que “você não está falando a verdade quando diz ‘xingar ministro’, é uma fake news da sua parte”.

Em seguida, Bolsonaro afirmou que sua única intenção é deixar as eleições ‘transparentes’.

Em setembro de 2021, Bolsonaro chamou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de ‘canalha’.

“Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor acabou o tempo dele”, disse. “Sai, Alexandre de Moraes. Deixa de ser canalha. Deixa de oprimir o povo brasileiro, deixa de censurar o seu povo”, concluiu.