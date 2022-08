Bolsonaro não será entrevistado no Jornal Nacional

A Rede Globo irá entrevistas os candidatos à Presidência da República na semana que começa no dia 22 de agosto

Na quinta-feira (4), o senador Flávio Bolsonaro, filho 01 do presidente, disse que o pai estava confirmado na entrevista no Jornal Nacional, principal programa jornalístico da Globo. Entretanto, a emissora negou a informação.

Segundo a emissora, o presidente Jair Bolsonaro fez diversas exigências para ser entrevistado, dentre elas, falar no Palácio da Alvorada, alegando problemas de agenda. Entretanto, o canal disse que todos seriam tratados com igualdade, rejeitando as condições impostas.

“O candidato Jair Bolsonaro (PL) não aceitou as regras da entrevista. Apesar de saber desde as entrevistas do g1 e da GloboNews que as sabatinas seriam feitas nos estúdios da Globo, a assessoria de Jair Bolsonaro (PL), na quarta-feira (3) e na quinta (4), condicionou a concessão da entrevista a que ela fosse realizada no Palácio da Alvorada”.

“Depois das eleições de 2014, porém, a Globo decidiu que sempre realizaria as entrevistas de todos os candidatos à Presidência da República em seus estúdios, de forma a demonstrar que todos os candidatos são tratados em igualdade de condições. A regra não foi contestada pela assessoria de Bolsonaro quando das entrevistas no g1 e na GloboNews. A Globo rejeitou o pedido da assessoria. No fim da noite de quinta-feira, a assessoria de Bolsonaro enviou e-mail reiterando a disposição de conceder a entrevista, desde que ela seja realizada no Alvorada, alegando para isso compromissos de campanha anteriormente assumidos. Diante das regras anunciadas reiteradas vezes, a Globo rejeitou o pedido e, por isso, a entrevista não será realizada”, diz o comunicado.

Foram convidados para as entrevistas os cinco candidatos mais bem colocados na pesquisa de intenção de voto divulgada pelo Datafolha no dia 28 de julho: Lula (PT), Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e Janones (Avante), que desistiu ontem (4) de sua candidatura para apoiar o petista. O prazo para confirmar a presença já acabou, e Lula, Ciro e Tebet deram resposta positiva.