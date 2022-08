Flávio confirma participação de Jair Bolsonaro no Jornal Nacional

Bolsonaro havia exigido que a entrevista fosse realizada na residência oficial, mas inicialmente a Globo rejeitou o pedido.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) informou nesta quinta-feira (4) que o presidente Jair Bolsonaro (PL) participará do Jornal Nacional, da TV Globo, no próximo dia 22 de agosto. O anúncio foi feito pelo Twitter e, segundo Flávio, o pai dará a entrevista diretamente do Palácio da Alvorada.

Procurada pela reportagem nesta quarta-feira, a emissora disse que detalhes só serão divulgados nesta sexta-feira (5).

A ordem das entrevistas com os presidenciáveis foi sorteada na última segunda-feira (1º). As entrevistas devem ter duração de 40 minutos, e serão conduzidas pelos âncoras William Bonner e Renata Vasconcellos.

Pelo sorteio, ficou definido que Bolsonaro seria o primeiro convidado. Esta quinta-feira era a data final para confirmação da participação. Em 2018, quando se candidatou pela primeira vez, Bolsonaro também compareceu à entrevista.

Depois de Bolsonaro, o segundo entrevistado seria André Janones (Avante), mas o deputado federal retirou a candidatura à Presidência da República hoje. Os demais candidatos entrevistados serão Ciro Gomes (PDT), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Simone Tebet (MDB), nesta ordem.