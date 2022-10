Bolsonaro minimiza encontro de Lula com evangélicos: ‘qual a densidade deles?’

Segundo a pesquisa mais recente do Ipec, divulgada na segunda-feira, 17, Lula tem 32% das intenções de votos dos evangélicos e Bolsonaro tem 60%

O presidente Jair Bolsonaro (PL) minimizou nesta quarta-feira, 19, o a carta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez hoje aos evangélicos. Bolsonaro afirmou que os religiosos que apoiam o petista são apenas “dissidências” e disse que a maioria apoia a sua reeleição. “Quem assinou? Qual o perfil de quem assinou? Tem igrejas? Qual a densidade deles? Até no meio militar tem dissidências, a gente sabe que tem”, afirmou.

Lula leu o documento em um evento com representantes evangélicos. A carta faz um aceno aos religiosos e deixa aberta a porta para que eles participem do governo federal comandado por uma eventual nova gestão petista. De acordo com a mais pesquisa mais recente do Ipec, divulgada na segunda-feira, 17, Lula tem 32% das intenções de votos dos evangélicos e Bolsonaro tem 60%.

Os dois candidatos à presidência disputam a preferência do eleitorado com vinculação religiosa. A campanha dos dois tem explorado a religião nos programas eleitorais.

A declaração foi feita no Palácio da Alvorada e ao lado do ex-candidatos a governador de Goiás Gustavo Medanha (Patriota) e Major Vitor Hugo (PL). O presidente também foi questionado sobre a fiscalização feita pelas Forças Armadas no processo eleitoral, mas evitou se estender no assunto. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, determinou que o Ministério da Defesa fornecesse um relatório sobre o acompanhamento. “As Forças Armadas não fazem auditoria”, disse o presidente, pouco antes de interromper a entrevista coletiva.

Estadão Conteúdo