Bolsonaro libera FGTS em municípios de Minas e Bahia afetados por enchentes

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse em entrevista coletiva neste domingo, 12, que o governo federal autorizou a liberação de parcelas do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço (FGTS) aos municípios atingidos por enchentes no norte de Minas Gerais e no sul da Bahia. O chefe do Executivo informou que as parcelas serão disponibilizadas em no máximo cinco dias, com valores de até R$ 6.200, para quem tiver saldo no FGTS.

“Aguardamos agora os prefeitos informarem se a região atingida foi todo o município, ou parte dele, para que a Caixa Econômica Federal, conforme já contactada por Pedro Guimarães, possa começar em no máximo 5 dias a pagar a parcela de até R$ 6.200 do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço”, afirmou o Bolsonaro.

Na manhã deste domingo, Bolsonaro e a comitiva interministerial que o acompanha sobrevoou as áreas afetadas por chuvas no sul da Bahia. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que a pasta atua em conjunto com os governos estaduais e municipais na disponibilização de insumos estratégicos para amenizar os efeitos da crise sanitária decorrente das chuvas.

