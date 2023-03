Após 90 dias, Bolsonaro está de volta ao Brasil

Bolsonaro assumirá o cargo de presidente de honra do PL, e seu salário, que era de R$ 39 mil, vai passar para R$ 41,6 mil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou ao Brasil após 90 dias nos Estados Unidos. Ao perder a eleição, ele não quis passar a faixa para o sucessos Lula (PT) e deixou o país antes do dia da posse. Apesar de estar no exterior, seu nome continuou sendo frequentemente mencionado em diversas polêmicas.

Bolsonaro chegou por volta das 7h da manhã desta quinta-feira (30), e uma equipe da Polícia Federal foi buscá-lo no avião – um procedimento normal para ex-presidentes. Ele será levado para a sede do PL, onde se encontrará com a esposa Michelle, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice na chapa com Bolsonaro no ano passado Braga Netto.

Um grupo entre 100 e 200 pessoas estava esperando o ex-presidente no Aeroporto de Brasília. A equipe de segurança chegou a fazer um bloqueio para impedir a chegada de mais gente, bloqueando também a chegada de um ônibus, a fim de garantir a ordem no local.

Na próxima semana, ele assumirá o cargo de presidente de honra do partido, e com isso, um aumento de salário, que passará de R$ 39 mil para R$ 41,6 mil. Jair vai trabalhar junto com a ex-primeira-dama, que recentemente assumiu o comando do PL Mulher e é vista como possível candidata do partido à Presidência no futuro.

Investigações

Apesar de ter voltado com tudo à mídia nos últimos dias pelos conjuntos de joias entregues à Presidência da República e encontrados em sua posse, Bolsonaro ainda é alvo de outras cinco investigações no Supremo Tribunal Federal (STF), entre eles, sobre seu papel no ataque ocorrido em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023.

Outro processo corre no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que investiga possíveis abusos políticos e econômicos nas eleições presidenciais de 2022. Caso seja condenado, pode se tornar inelegível por oito anos.

No dia 5 de abril. ele foi convocado pela Polícia Federal para prestar contas pelos conjuntos de joias recebidas de forma irregular. O Tribunal de Contas da União (TCU) já determinou a entrega dos objetos e alertou Bolsonaro sobre a omissão.