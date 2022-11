Bolsonaro envia ao Senado indicações de ouvidor para cinco agências reguladoras

Em fim de mandato, o presidente Jair Bolsonaro ainda quer emplacar novos nomes em cinco agências reguladoras

Em fim de mandato, o presidente Jair Bolsonaro ainda quer emplacar novos nomes em agências reguladoras. Em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) de sexta-feira (18), Bolsonaro formalizou o envio ao Senado Federal de cinco indicações para o cargo de ouvidor nesses órgãos. Os indicados só poderão assumir os postos se forem aprovados pelo Senado e, posteriormente, nomeados pelo presidente da República.

Foram indicados: Luciana Lauria Lopes, para exercer o cargo de Ouvidora da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), na vaga decorrente do término do mandato de Joelma Maria Costa Barbosa; André Elias Marques, para exercer o cargo de Ouvidor da Agência Nacional de Mineração (ANM), na vaga decorrente do término do mandato de Paulo Ribeiro de Santana; André Ruelli, para exercer o cargo de Ouvidor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); Edgar Ribeiro Dias, para exercer o cargo de Ouvidor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), na vaga decorrente do término do mandato de Daniela Hoffmann Lobato Chaves Lopes; e João Paulo Dias de Araújo, para exercer o cargo de Ouvidor da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), na vaga decorrente do término do mandato de João Luis Barroca de Andrea.

Estadão Conteúdo