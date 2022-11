Dólar recua com propostas de corte da PEC no foco em meio cautela externa

O recuo do dólar é limitado pelo sentimento de cautela internacional com a piora do quadro da covid-19 e o aperto de juros americano

O dólar abriu em linha com a valorização no exterior, mas passou a cair em seguida. Os investidores reduzem posições defensivas na moeda americana de olho em propostas no Congresso visando enxugar a minuta da PEC da Transição apresentada pelo governo eleito na semana passada. Mas o recuo do dólar é limitado pelo sentimento de cautela internacional com a piora do quadro da covid-19 na China e o aperto de juros americano e europeu no radar.

O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) apresentou no sábado uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) alternativa ao governo eleito para garantir a manutenção do Bolsa Família em R$ 600 no ano que vem e conceder um adicional de R$ 150 para mães com filhos de até seis anos. O parlamentar sugere, no texto ao qual o Estadão/Broadcast teve acesso, reduzir de R$ 175 bilhões para R$ 70 bilhões o valor destinado ao programa de transferência de renda que ficaria fora do teto de gastos – a regra que limita o crescimento das despesas do governo à variação da inflação. Para uma PEC ser protocolada no Senado, são necessárias as assinaturas de pelo menos 27 senadores, um terço do total. Vieira pretende buscar apoio na Casa ao longo da semana para oficializar a proposta. “Mas o grande objetivo é ancorar o debate em bases concretas”, disse o parlamentar.

Já o líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes (MG), acenou no sábado com uma proposta para enxugar a PEC, adiando para 2025 a regra que dispara o gatilho para deixar os investimentos fora do teto de gastos com base em receitas extraordinárias, com impacto estimado de cerca de R$ 23 bilhões

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em casa em São Paulo, após ter recebido alta na manhã desta segunda-feira, 21, do Hospital Sírio Libanês, em que estava internado para realizar no domingo um procedimento de retirada de lesão na laringe. A leucoplasia da prega vocal esquerda foi identificada na semana passada, em exames de rotina antes de o petista viajar ao Egito para a COP-27. De acordo com o boletim médico, o procedimento realizado ontem, chamado laringoscopia, mostrou ausência de neoplasia. A alta de Lula aconteceu nesta segunda-feira, às 7h45, e pegou até mesmo membros da equipe do governo de transição de surpresa.

Lula havia dito no sábado, em Lisboa, que estaria hoje em Brasília e que pretende iniciar nesta semana a montagem do governo. No radar dos investidores está principalmente a indicação do futuro ministro da Economia.

Os agentes financeiros estão digerindo o boletim Focus, em meio às discussões do governo eleito sobre aumento de gastos em 2023 e que vêm trazendo receios ao mercado financeiro. A expectativa para a alta do IPCA – índice de inflação oficial – de 2023 voltou a subir após quatro meses. A projeção para 2022 avançou de 5,82% para 5,88%, contra 5,60% há um mês. A previsão para 2023 subiu de 4,94% para 5,01% – o primeiro aumento desde a Focus divulgada no dia 15 de agosto. Para 2024, a mediana permaneceu em 3,50%. Há quatro semanas, as estimativas eram de 4,94% e 3,50%, nessa ordem.

No câmbio, após 16 semanas sem mudanças, o cenário da moeda norte-americana em 2022 e 2023 voltou a subir na Focus refletindo as incertezas fiscais. A estimativa para o câmbio este ano passou de R$ 5,20 para R$ 5,25, enquanto, para 2023, a variação foi de R$ 5,20 para R$ 5,24. Há um mês, as medianas eram ambas de R$ 5,20.

Há expectativas nesta semana também pelo IPCA-15 de novembro (quinta-feira) e pela publicação da ata do Federal Reserve, na quarta-feira, antes do feriado de Ação de Graças na quinta-feira nos Estados Unidos, quando os mercados ficarão fechados por lá. Na quinta também será divulgada a ata da última reunião monetária do Banco Central Europeu.

Às 9h43, o dólar à vista caía 0,93%, a R$ 5,3248, após registrar mínima a R$ 5,3077 (-1,25%). O dólar para dezembro recuava 0,98%, a R$ 5,3360, ante mínima intradia a R$ 5,3190. (-1,30%).

