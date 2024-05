Bolsonaro é internado em São Paulo com infecção de pele e dor abdominal

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou Manaus e foi internado nesta segunda-feira (6) em São Paulo para tratar um infecção de pele e uma dor abdominal, informou à AFP um de seus colaboradores mais próximos.

Bolsonaro, de 69 anos, “deu entrada no hospital Vila Nova Star em São Paulo com quadro de Erisipela no membro inferior esquerdo (perna) e dor abdominal”, disse Fabio Wajngarten, um de seus advogados e seu assessor.

Bolsonaro “será submetido aos exames laboratoriais e de imagem. Já está recebendo antibiótico terapia endovenosa”, acrescentou.

Mais cedo, o deputado Eduardo Bolsonaro, terceiro filho do ex-presidente (2019-2022), publicou na rede social X que seu pai se encontrava “bem” e já reagia “bem aos antibióticos”, juntamente a uma foto de Jair deitado em uma cama de hospital, com os olhos fechados e com o corpo parcialmente coberto com um lençol. Na imagem, sua perna esquerda está com uma grande mancha vermelha na altura da canela.

Bolsonaro foi internado no Vila Nova Star, centro médico onde foi submetido a diversas cirurgias abdominais nos últimos cinco anos devido a sequelas da facada sofrida em 2018 durante campanha eleitoral.

O ex-presidente havia viajado na sexta-feira a Manaus para cumprir compromissos de campanha, de olho nas eleições municipais de outubro. Na capital amazonense, ele foi internado no sábado no Hospital Santa Júlia “com quadro de desidratação e processo infeccioso de pele”, informou o centro médico.

Após ter alta no mesmo dia, Bolsonaro retornou ao hospital no domingo e anunciou nas redes sociais sua hospitalização.

Em Manaus, Bolsonaro participou de um evento de campanha para a pré-candidatura do deputado federal Alberto Neto (PL-AM) à prefeitura da capital amazonense.

A erisipela é um tipo de infecção cutânea bacteriana que geralmente causa febre e dor.

Bolsonaro sofreu uma infecção semelhante em novembro de 2022, logo após sua derrota eleitoral contra o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Nos últimos meses, o ex-mandatário intensificou sua atividade pública com inúmeras viagens por todo o país para apoiar candidatos do seu Partido Liberal no período que antecede as eleições municipais em outubro.

Ele também é alvo de diversas investigações judiciais e está inabilitado politicamente até 2030 por compartilhar desinformação sobre o sistema eleitoral.

Sua última hospitalização havia sido em setembro de 2023 em São Paulo, para ser submetido a duas cirurgias relacionadas ao incidente de 2018.

lg/tmo/mls/app/mel/yr/dd/am

© Agence France-Presse