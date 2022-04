Bolsonaro diz que TSE deveria acolher sugestões das Forças Armadas

“Terão mais reuniões para convencer o TSE de que as sugestões das Forças Armadas, para o bem de todos, deveriam ser acolhidas”, declarou

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 28, que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deveria acolher as sugestões feitas pelas Forças Armadas para supostamente aprimorar o processo eleitoral brasileiro.

“Terão mais reuniões para convencer o TSE de que as sugestões das Forças Armadas, para o bem de todos, deveriam ser acolhidas”, declarou o presidente em transmissão ao vivo nas redes sociais. “Estou vendo notícias na imprensa, se é verdade não sei, que eles TSE não querem aceitar as observações das Forças Armadas”, acrescentou, destacando que não há pedido para adoção do voto impresso neste ano, uma bandeira bolsonarista.

De acordo com Bolsonaro, o TSE precisa convencer a equipe técnica das Forças Armadas de que “eles estão errados”. “Para o TSE, está uma maravilha, vamos confiar nas eleições. E quem desconfiar? Continua desconfiando. O que posso garantir para vocês? Que teremos eleições limpas no corrente ano”, afirmou o presidente, durante transmissão semanal nas redes sociais. “É o que todo mundo quer, acredito que sem exceção, a não ser aquelas pessoas que pensam em fazer algo que nós não concordamos, esse nós somos todos nós.”

Estadão Conteúdo