Bolsonaro diz que será lançada ferramenta revolucionária para transações no País

Está na agenda do BC, para este ano ainda, outras funções para o PIX, como débito automático, PIX cobrança e remuneração da conta PI

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira que, em breve, será lançado algo “fantástico” que irá “revolucionar” as transações financeiras no País. “Tem novidade aí. O Banco Central já lançou o PIX saque e o PIX troco e vai ter algo fantástico a ser lançado nos próximos dias, que vai revolucionar as transações, os negócios no Brasil”, disse o presidente, durante transmissão ao vivo nas redes sociais. Ele não deu mais detalhes sobre ao o que estava se referindo.

Está na agenda do BC, para este ano ainda, outras funções para o PIX, como débito automático, PIX cobrança e remuneração da conta PI. Não há data, no entanto, para o lançamento desses produtos.

Bolsonaro voltou a dizer que o PIX é uma ação do seu governo e destacou que a população está feliz com a modalidade de pagamentos. “Assim como o telefone celular praticamente aposentou o orelhão, o PIX está aposentando Caixa Econômica.” Ele destacou que, em média, por mês, são 1,3 bilhão de movimentações via PIX, a custo zero.

Estadão Conteúdo