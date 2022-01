Bolsonaro diz que esteve com Osmar Terra no Planalto, mesmo após cancelar agenda

“Estive com ele agora há pouco”, disse Bolsonaro sobre Osmar Terra a um apoiador que disse “ter vindo da terra” do ex-ministro

Depois de cancelar a agenda desta segunda-feira e passar o dia no Palácio do Planalto sem compromissos oficiais, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou a apoiadores que se reuniu nesta terça-feira, 24, com o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS). O encontro não consta da agenda oficial.

Médico, Terra foi ministro da Cidadania de Bolsonaro e um dos principais integrantes do chamado “gabinete paralelo” que assessora o governo na pandemia do novo coronavírus. Na contramão das evidências científicas, o parlamentar é defensor do uso de cloroquina e ivermectina no tratamento da covid-19.

“Estive com ele agora há pouco”, disse Bolsonaro sobre Osmar Terra a um apoiador que disse “ter vindo da terra” do ex-ministro. O deputado federal é de Porto Alegre.

Bolsonaro chegou ao Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, por volta das 18 horas e teve um rápido encontro com simpatizantes no chamado “cercadinho”, tal como fez pela manhã, antes de ir trabalhar.

O chefe do Executivo, no entanto, não explicou o porquê cancelou a agenda do dia e sua participação no Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul (Prosul), que acontecerá na quinta-feira, 26, em Cartagena das Índias, Colômbia.

Questionada pela reportagem, a Secretaria Especial de Comunicação do governo (Secom) também não informou o motivo das mudanças de planos.

Atualizada com o informe “Sem compromisso oficial”, a agenda oficial de Bolsonaro antes previa participação às 16h30, de cerimônia de lançamento do Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário, no Palácio do Planalto. O evento ficou para sexta-feira, às 9h30.

Além disso, Bolsonaro se reuniria hoje com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, com o subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral, Pedro Cesar Sousa, e com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos.

