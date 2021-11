Bolsonaro diz estar “jogando pesado” contra preço dos combustíveis

“Alguns falam que eu posso interferir [na Petrobras]. Eu sempre respondo civil e criminalmente. Então, estamos jogando pesado”, afirmou

Logo após afirmar não poder interferir na política de preços da Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse novamente, nesta quarta-feira (03), que está “jogando pesado” com as altas dos preços dos combustíveis.

“Alguns falam que eu posso interferir [na Petrobras]. Eu sempre respondo civil e criminalmente. Então, estamos jogando pesado”, afirmou.

A fala ocorreu durante conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada. O presidente ainda repetiu que a culpa pelos preços é dos governadores, que teriam usado o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis nos estados.

“Agora, o grande vilão na verdade é o ICMS. Você tem que ver o que está mais pesando no preço do combustível. O imposto incide em cima de alguma coisa. O combustível, não. Os governadores decidiram incidir no preço final da bomba. Então, quanto mais alto, melhor. E a média é 30%”, acusou o presidente.

Segundo o Índice de Preços ao Consumidos (IPCA), apenas nos últimos 12 meses, o preço da gasolina subiu 39,6% no Brasil.