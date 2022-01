Bolsonaro distorce estudo para defender divulgação de mortes por Covid ligadas a comorbidades

Em sua live semanal transmitida nas redes sociais, Bolsonaro mencionou um estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças

Ricardo Della Coletta

Brasília, DF

O presidente Jair Bolsonaro (PL) distorceu um estudo divulgado por um órgão sanitário dos Estados Unidos para minimizar, mais uma vez, os efeitos da Covid. Ele afirmou ainda que o Ministério da Saúde está compilando dados sobre mortes por coronavírus no Brasil associadas a comorbidades e que essas informações serão tornadas públicas.

Em sua live semanal transmitida nas redes sociais, Bolsonaro mencionou um estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), do governo americano, que indicaria que 75% das mortes por Covid ocorrem em pessoas com ao menos quatro comorbidades.

“Aqui também da CDC americana: 75% dos mortos por Covid tinham quatro comorbidades”, disse Bolsonaro.

Ao usar esse exemplo, Bolsonaro busca reforçar sua tese, difundida desde o início da pandemia, de que os números de óbitos de Covid estariam sendo inflados por casos de pessoas que já acumulavam uma série de outras enfermidades.

Mas o presidente distorceu a informação.

O estudo mencionado por Bolsonaro foi comentado em 10 de janeiro por Rochelle Walensky, diretora da CDC, durante uma entrevista televisiva.

Na verdade, a pesquisa estimou, segundo Walensky, que 75% das mortes por Covid entre pessoas vacinadas ocorrem em indivíduos com ao menos quatro comorbidades -ou seja, o estudo reforça o argumento de que a imunização é eficiente contra o vírus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente, por outro lado, é um crítico de vacinas contra a Covid. Ele questionou em diversas ocasiões a eficácia dos imunizantes e se opôs à ampliação da campanha de proteção às crianças.

O estudo distorcido por Bolsonaro buscou analisar os fatores de risco da Covid entre a população vacinada. Foram considerados fatores de risco idade superior a 65 anos, imunossupressão e outras seis condições. “Todas as pessoas [imunizadas] com efeitos graves [da Covid] tinham ao menos um fator de risco; 78% dos que morreram tinham ao menos quatro”, diz o estudo, que destaca que os casos graves e mortes por Covid entre vacinados foram extremamente raros.

Após distorcer os dados do estudo na live, Bolsonaro afirmou que o ministério da Saúde deve divulgar no futuro estatísticas sobre mortes por Covid e comorbidades.

“Estes números [mortes por Covid de pessoas que tinham comorbidade] estão sendo compilados também aqui na Saúde. Quando tivermos condições vamos revelar para vocês quantos morreram, obviamente, o percentual das pessoas que tinham alguma comorbidade”, declarou Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A promessa de Bolsonaro de divulgar dados sobre a Covid ocorre em meio a um apagão de informações oficiais do Ministério da Saúde sobre o estágio da disseminação do vírus no país.

Bolsonaro tem um histórico de declarações em que minimiza os impactos da Covid.

Na quarta (12), ele sugeriu que a variante ômicron é “bem-vinda”.

“Dizem até que seria um vírus vacinal. Deveriam até… Segundo algumas pessoas estudiosas e sérias -e não vinculadas a farmacêuticas -dizem que a ômicron é bem-vinda e pode sim sinalizar o fim da pandemia”, disse, durante uma entrevista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Numa nova ofensiva para jogar dúvidas sobre vacinas, Bolsonaro disse na mesma ocasião que determinou ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a divulgação de casos de efeitos colaterais causados por imunizantes.