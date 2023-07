Bolsonaro confirma reunião, mas nega vínculo com Marcos do Val

Essa reunião entre Bolsonaro, do Val e Silveira aconteceu no Palácio do Planalto e, de acordo com o ex-presidente, Moraes nunca foi citado

Durou 2h30 o depoimento de Bolsonaro na Polícia Federal, onde ele confirmou ter se reunido com o senador Marcos do Val (Podemos-ES) e com o ex-deputado federal Daniel Silveira em dezembro do ano passado. Ele negou, porém, ter tramado planos contra o ministro Alexandre de Moraes ou qualquer tentativa de golpe.

Bolsonaro foi convocado para depor após declarações de do Val em entrevistas e lives contra Moraes. De acordo com o ex-presidente, essa conversa com os parlamentares durou cerca de 20 minutos e foi convocada por Silveira.

Na condição de testemunha, o ex-presidente respondeu todas as perguntas sobre as declarações do senador. A PF apura um suposto plano para gravar escondido o ministro Alexandre de Moraes, como uma tentativa de reverter a derrota de Bolsonaro nas urnas.

Ao sair de seu depoimento, o ex-presidente confirmou o que foi dito à PF, e revelou que a reunião com Marcos do Val existiu, mas que ele considerou “coisa de maluco”, e que não havia plano para gravar o ministro. Ele completou falando que não tinha nenhum vínculo com o senador.

Essa reunião entre Bolsonaro, do Val e Silveira aconteceu no Palácio do Planalto e, de acordo com o ex-presidente, Alexandre de Moraes nunca foi citado.

Hoje pela manhã, do Val negou envolvimento com qualquer plano golpista, revelando ter “apreço pela democracia”.