Bolsonaro comemora resultado do 1º turno

Bolsonaro lembrou que nunca perdeu uma eleição, e disse que irá lutar porque a liberdade do Brasil depende de sua reeleição

Por meio de suas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro (PL), em busca da reeleição, comemorou o resultado da votação. “Contra tudo e contra todos, tivemos no 1° turno de 2022 uma votação mais expressiva do que aquela que tivemos em 2018”, disse ele, se vangloriando também de ter elegido a maior bancada da Câmara e do Senado.

Bolsonaro ficou com 43,20% dos votos, atrás de Lula, que conquistou 48,43%. Agora os candidatos voltam às atenções na campanha eleitoral em busca de sucesso no segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro.

“Elegemos governadores no 1º turno em oito estados, e elegeremos nossos aliados em outros oito estados no 2º turno. Essa é a maior vitória dos patriotas na história do Brasil: 60% do território brasileiro será governado por quem defende nossos valores e luta por um país livre”, afirmou Bolsonaro.

O presidente aproveitou para criticar as pesquisas eleitorais feitas antes do 1º turno: “Muita gente se deixou levar pelas mentiras propagadas pelos institutos de pesquisas, que saíram do 1º turno completamente desmoralizados. Erraram todas as previsões e já são os maiores derrotados desta eleição. Vencemos essa mentira e agora vamos vencer a eleição!”, completou.

Para finalizar, Bolsonaro lembrou que nunca perdeu uma eleição, e disse que irá lutar porque a liberdade do Brasil depende de sua reeleição.