Bolsonaro cita liberdade de expressão para defender podcaster Joe Rogan

O caso levou a pedidos de músicos como Neil Young, Joni Mitchell e David Crosby para que suas músicas fossem retiradas da plataforma

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL) escreveu uma mensagem de apoio ao podcaster americano Joe Rogan nesta quarta-feira (2). O humorista é conhecido pelo histórico de falas consideradas preconceituosas e, mais recentemente, foi alvo de uma denúncia de cientistas por apresentar dados falsos sobre a vacinação contra a Covid-19 em seu programa de entrevistas, o mais ouvido do Spotify.

O caso levou a pedidos de músicos como Neil Young, Joni Mitchell e David Crosby para que suas músicas fossem retiradas da plataforma.

Na mensagem publicada em inglês no Twitter, Bolsonaro diz que não sabe o que Rogan pensa sobre ele ou seu governo, “mas que isso não importa”. “Se liberdade de expressão significa alguma coisa é que as pessoas deveriam ser livres para dizer o que pensam, não importa se concordam ou discordam da gente”, escreveu.

O presidente ainda pede ao humorista: “Fique firme!”. E termina o tuíte com a expressão, pouco usual em inglês, “Hugs from Brazil” (abraços do Brasil).

Bolsonaro marcou o perfil de Rogan na mensagem, mas, até a publicação deste texto, não havia recebido resposta do americano.

O podcaster, que acumula fãs e críticos talvez na mesma medida, tem uma parceria milionária com o Spotify –segundo o jornal The Wall Street Journal, a empresa pagou mais de US$ 100 milhões pela exclusividade do programa.

Em janeiro, um grupo de cientistas e profissionais de saúde denunciou à plataforma um episódio do podcast por apresentar dados falsos sobre a vacinação e a Covid-19. A entrevista de três horas de Rogan com o imunologista americano Robert Malone traçou paralelos entre a Alemanha nazista e os EUA de hoje, dizendo que a sociedade está sendo “hipnotizada” para acreditar nos imunizantes e nas medidas sanitárias para combater a pandemia. O vídeo da entrevista foi derrubado pelo YouTube.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rogan acumula estimados 11 milhões de ouvintes por episódio, além de mais de 14 milhões de seguidores no Instagram e 8 milhões no Twitter. Ele diz odiar o politicamente correto e as políticas identitárias em geral, mas tem alguns posicionamentos à esquerda –endossou a candidatura à Presidência de Bernie Sanders, senador independente visto como mais à esquerda do Partido Democrata, por exemplo.

Ele já foi criticado por comparar um bairro negro americano com o filme “Planeta dos Macacos” e tem o costume de citar palavras consideradas racistas por afroamericanos durante suas entrevistas. Fez ainda uma série de comentários considerados transfóbicos e entrevistou o líder de um grupo supremacista branco, Proud Boys, que defendeu no programa que muçulmanos não deveriam se misturar com o Ocidente.

Ao comentar a polêmica do Spotify com os músicos que preferiram deixar a plataforma se o podcast continuasse no ar, Rogan defendeu continuar recebendo convidados com “pontos de vista controversos”, mas disse estar aberto para balancear essas perspectivas. “Não quero mostrar só a opinião contrária à narrativa corrente. Quero mostrar todas as opiniões, para que possamos entender o que está acontecendo. E não só sobre a Covid, mas tudo”, afirmou, em post no Instagram.

No mesmo dia, o Spotify anunciou que todos os podcasts que mencionarem a Covid incluirão links com informações factuais, cientificamente comprovadas, sobre a pandemia.