Bolsonaro chama Torre de Pisa de “Torre de Pizza”

O presidente Jair Bolsonaro fez confusão com o nome da Torre de Pisa, tradicional ponto turístico da Itália. Ao relembrar nesta quinta-feira (4) da viagem que fez ao país recentemente, Bolsonaro chamou o monumento de “Torre de Pizza”.

“Estive há pouco na Itália. Todo o percurso fiz de carro, total (de) duas horas, tinha internet. Mas me marcou quando fui visitar a Torre de Pizza. Um garoto perguntou: “E a Amazônia? Está pegando fogo?”, disse o presidente.

A fala ocorreu na cerimônia de leilão da tecnologia 5G, em Brasília. Bolsonaro falava sobre a Amazônia e rebateu críticos que dizem que o atual governo peca na gestão da Floresta. O presidente disse que, em uma viagem à região, indígenas relataram a ele melhores acesso a internet.

Bolsonaro esteve na Itália neste último feriado prolongado para participar da reunião do G20, o grupo das maiores economias do mundo. Isolado, o presidente não esteve em alguns encontros junto aos demais líderes. Entre vaias e aplausos nas ruas de Roma, Anguillara Veneta e Pistoia, o chefe do Executivo brasileiro retornou ao país nesta terça (2).

Outra gafe

Antes de visitar a cidade de Pistoia, onde nasceu um dos seus bisavôs, Bolsonaro também trocou nome do enviado especial dos Estados Unidos para questões climáticas, John Kerry, com o do ator e humorista Jim Carrey. “Sim, conversei com o Jim Carrey também, alguma coisa reservada. Desculpa, não posso falar com vocês”, disse.

O assunto viralizou nas redes sociais e gerou risadas de internautas. A gafe fez Bolsonaro virar motivo de chacota em talk show norte-americano na quarta (3). Durante a abertura do The Late Show, Stephen Colbert, 57, fez piada com o fato do presidente brasileiro ter confundido os nomes. “Muita gente acha que ele quis falar o enviado americano para o Clima, John Kerry, mas eu acho que ele quis dizer Jim Carrey”, afirmou Colbert, arrancando risos da plateia.