Bolsonaro chama de narrativa críticas de comportamento agressivo contra mulheres

A atitude provocou repercussão negativa entre adversários na disputa e na sociedade civil

O presidente Jair Bolsonaro (PL) atribuiu a uma “narrativa” as críticas de que possui comportamento agressivo contra mulheres. Apesar da tentativa de reduzir a rejeição no eleitorado feminino, o candidato à reeleição fez ataques à jornalista Vera Magalhães e à candidata à Presidência Simone Tebet (MDB) durante o debate presidencial do último domingo. A atitude provocou repercussão negativa entre adversários na disputa e na sociedade civil.

“É uma narrativa. Como não gostasse de mulheres. Eu trato as mulheres com carinho e consideração. Por parte do governo, são mais de 60 projetos, decretos, sancionados por nós, tudo visando a mulher. Nós criamos o Ministério da Mulher e colocamos a Damares da frente”, defendeu-se, em entrevista ao RedeTV News, da RedeTV, nesta quinta-feira, 1º.

O presidente ainda citou feitos do governo que, segundo ele, beneficiariam as mulheres. “A redução do número de feminicídios, que têm caído no Brasil. Quando você trabalha contra liberação das drogas, que o outro lado deseja, eu mostro preocupação com a mulher que tem filho no mundo das drogas”, pontuou.

Na tentativa de avançar no eleitorado feminino para reduzir a distância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas, Bolsonaro tem ampliado a presença da primeira-dama Michelle Bolsonaro na campanha. Como mostrou o Broadcast Político, a equipe do presidente avalia que o episódio no debate dificultou a missão, no entanto.

Estadão Conteúdo