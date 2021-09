Bolsonaro cancela encontro com atletas olímpicos após Covid-19 de Queiroga

A Anvisa recomendou que a comitiva presidencial que esteve nos Estados Unidos fique em isolamento por 14 dias

Camila Mattoso

O presidente Jair Bolsonaro cancelou o encontro que teria nesta quinta-feira (23) com os atletas olímpicos brasileiros que participaram dos Jogos de Tóquio. O motivo foi a contaminação pela Covid-19 do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com quem Bolsonaro esteve em contato nos últimos dias, durante Assembleia-Geral da ONU em Nova York.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recomendou que a comitiva presidencial que esteve nos Estados Unidos fique em isolamento por 14 dias, “nos termos do Guia de Vigilância Epidemiológica para Covid-19 publicado pelo Ministério da Saúde”.

Segundo apurou a reportagem, o governo federal havia conseguido poucas confirmações de presença até esta quarta-feira (22) e o evento seria esvaziado.

Caso uma nova data seja marcada, Bolsonaro e seus aliados terão que fazer um esforço para conseguir mais participantes.