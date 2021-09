Minuta de relatório de Renan Calheiros na CPI tem cinco volumes, com 300 páginas cada

“O problema é que Jair Bolsonaro e os filhos criam fatos contra eles todos os dias”, afirmou o relator da comissão

Camila Mattoso

A minuta do relatório de Renan Calheiros (MDB-AL) para a CPI da Covid-19 tem cinco volumes, todos com cerca de 300 páginas, entre temáticos e anexos. Renan diz ainda querer diminuir o tamanho do relatório.

“No máximo 3 volumes, com 300 páginas e vários volumes de anexos. O problema é que Jair Bolsonaro e os filhos criam fatos contra eles todos os dias”, afirmou.

A entrega do texto com a conclusão dos trabalhos da comissão estava prevista para esta semana, mas ficará para outubro para abarcar o resultado da busca e apreensão realizada na sexta (17) na sede da Precisa Medicamentos.​

“Podemos ter que aumentar. Só apresentarei o relatório um dia depois do último depoimento”, disse o relator.