BNDES marca posse de Mercadante na próxima segunda-feira, dia 6, no Rio

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) marcou para a próxima segunda-feira, 6, às 10 horas da manhã, a posse de seu novo presidente, Aloizio Mercadante, e da nova diretoria.

Houve convite aos funcionários do Banco, na forma de comunicado interno.

O evento vai acontecer no Teatro Arino Ramos Ferreira e vai contar com transmissão simultânea para o Auditório Reginaldo Treiger e para o Canal do BNDES no Youtube, informou a instituição.

Estadão Conteúdo