Dedé Santana adere à nova moda e faz harmonização facial

No procedimento, o ex-Trapalhão fez o preenchimento de mandíbula, bigode chinês, olheiras, lábios, dentre outros.

Gente, o que está acontecendo com esses famosos, que todos estão investindo em harmonização facial, até mesmo aqueles que eu jamais imaginaria? Nesta segunda-feira (30), o humorista Dedé Santana, um dos integrantes do eterno grupo “Os Trapalhões”, compartilhou em seus instagram que fez uma harmonização facial.

“86 anos com carinha de… (complete a frase nos comentários )”, legendou o humorista.

Dedé fez o procedimento na clínica de estética “Espelho, espelho meu”, em Tatuí, interior de São Paulo. Na publicação conjunta com o humorista, a clínica explicou ao público, ao certo, o que foi feito no rosto do eterno trapalhão.

“Iniciamos a harmonização facial dele com preenchimento de mandíbula, bigode chinês, mento, olheiras, malar, lábios, marionete, entre outros procedimentos, como design de sobrancelha”, explicou.