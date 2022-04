Bivar diz que nunca houve promessa a Moro de disputar Presidência no União Brasil

O papel de Moro será contribuir com a construção de uma alternativa de centro para a disputa presidencial afirmou Luciano Bivar

O presidente do União Brasil, Luciano Bivar, disse em mensagem enviada nesta segunda (18) para um grupo de apoiadores de Sergio Moro que nunca houve promessa feita ao ex-juiz de que ele seria candidato a presidente pelo partido.

“Ao tomar sua decisão [de filiar-se ao União Brasil], ele [Moro] estava ciente de que em nenhum momento a legenda para a disputa presidencial lhe fora prometida”, diz Bivar na mensagem.

O ex-juiz migrou do Podemos para o União Brasil no final da janela de transferência partidária, em 31 de março, e a princípio disse que seguia pré-candidato a presidente no novo partido.

Houve, no entanto, resistências internas ao nome dele, e o próprio Bivar acabou lançado para o cargo.

Bivar enviou a mensagem após ser cobrado por filiados a esclarecer a condição do ex-juiz no partido. No texto, ele diz que o papel de Moro será contribuir com a construção de uma alternativa de centro para a disputa presidencial.

“O que foi conversado e prometido foi abertura para sua contribuição na construção de uma alternativa à polarização e, claro, a opção de candidatar-se em São Paulo para o cargo que quiser, onde certamente terá sucesso”, afirma Bivar. O União Brasil ofereceu a Moro a possibilidade de sair candidato a deputado federal por São Paulo, mas ele a princípio resiste à ideia.

Na mensagem, Bivar critica o Podemos, antigo partido do ex-juiz, por não ter dado estrutura para ele se candidatar a presidente.

“Vocês gostariam de ver o Moro fora da política definitivamente? Era o que o Podemos estava fazendo de forma sorrateira, tirando dele toda a capacidade de prosseguir com sua candidatura sem nenhuma estrutura. Tudo o que lhe fora prometido foi logo depois das pesquisas decrescentes negado e boicotado e ele ficou à própria sorte”, afirma Bivar.

A presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, contesta essa versão. Em entrevista à Folha na semana passada, afirmou que estava rodando o Brasil inteiro ao lado de Moro e que o partido deu toda a estrutura a ele.

Na mensagem, Bivar ainda elogia o ex-juiz, dizendo que ele é uma “pérola surgida nesse árido mundo político”. “Por isso é que o União Brasil abriu suas portas para Moro, investindo nesse futuro”, diz.