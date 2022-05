Bivar convida Mandetta, Mendonça e Moro para elaborar programa de governo

Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde de Jair Bolsonaro (PL), já topou o convite e ficará responsável por essa área

Juliana Braga

Brasília, DF

O pré-candidato à Presidência da República Luciano Bivar (União) convidou ex-ministros de seu partido para integrarem o time que fará seu plano de governo.

Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde de Jair Bolsonaro (PL), já topou o convite e ficará responsável por essa área. Outro que já aceitou foi o Mendonça Filho, ex-ministro da Educação no governo de Michel Temer (MDB).

Bivar convidou ainda o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro. Ele, que entrou no partido com planos de ser o candidato à Presidência, ainda não respondeu se aceita colaborar com o deputado.

Sua pré-candidatura será lançada em Brasília, no dia 31 de maio. Quem cuidará da campanha será o marqueteiro Augusto Fonseca, dispensado pelo PT após divergências internas.

O presidente do União Brasil chegou a integrar o esforço dos partidos de centro por uma candidatura única, mas o abandonou mesmo antes do prazo de 18 de maio estipulado por eles.