Bento Albuquerque emplaca seu indicado para diretoria-geral de Itaipu

Risden vai substituir o general da reserva João Francisco Ferreira, que pediu demissão na manhã desta terça, após receber um telefonema do ministro

Catia Seabra

Rio de Janeiro, RJ

O Ministério de Minas e Energia anunciou, nesta terça-feira (25), a nomeação do vice-almirante Anatalício Risden Jr. para o cargo de diretor-geral brasileiro de Itaipu. Atualmente na diretoria financeira da binacional, Risden conta com o apoio do ministro das Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque.

Risden vai substituir o general da reserva João Francisco Ferreira, que pediu demissão na manhã desta terça, após receber um telefonema do ministro. Na conversa, o ministro teria cobrado maior empenho do diretor-geral de Itaipu nas negociações com os parceiros paraguaios.

Após ouvir críticas ao seu trabalho, o general convocou uma reunião da diretoria para anunciar sua exoneração. Aos colaboradores, alegou motivação pessoal para a saída.

Ferreira estaria enfrentando dificuldades nas negociações com os parceiros paraguaios, inclusive para fixação da tarifa de energia e definição do orçamento de 2022.

No telefonema, o ministro teria cobrado maior proatividade do general. Segundo colaboradores, Ferreira até ameaçou deixar o cargo já nesta terça, mas foi aconselhado a esperar a nomeação do sucessor pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele deverá permanecer no cargo até a designação de seu substituto no Diário Oficial da União.

Procurado para comentar as circunstâncias da saída de Ferreira, o Ministério de Minas e Energia não se manifestou.

A direção de Itaipu divulgou, em nota, seu pedido de exoneração. “O general Ferreira agradece o apoio e o comprometimento dos parceiros da usina, em especial à Família Itaipu, como se refere ao grupo de empregados”, diz a nota.

A reportagem apurou que Bento Albuquerque já tinha sugerido o nome de Risden para o lugar do ex-diretor-geral, o general Joaquim Silva e Luna, que, em abril de 2021, deixou o cargo para assumir a presidência da Petrobras. Foi Luna quem indicou Ferreira para seu lugar.

De postura mais discreta, Ferreira não atuava politicamente como o antecessor. Bacharel em ciências navais, Risden, 62, foi diretor de coordenação do orçamento da Marinha de 2008 a 2015, trabalhando em conexão com ministérios e Congresso Nacional.