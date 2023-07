Barroso é recebido com vaias no congresso da UNE

É esperada a presença de Lula nesta quinta (13), a partir das 18h, horário em que está marcado um ato político em defesa das universidades

Na noite de ontem (12), na abertura do 59º congresso da União Nacional dos Estudantes, Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), foi vaiado pelos presentes, que levaram faixas com frases contra o magistrado.

“Barroso: inimigo da enfermagem” e “articulador do golpe de 2016” eram frases escritas contra Barroso, que respondeu aos insultos citando a lutar contra a ditadura militar, que ocoreu entre 1964 e 1985, e a defesa da democracia.

“Só ditadura fecha Congresso, só ditadura cassa mandatos, só ditadura cria censura, só ditadura tem presos políticos”, disse o ministro em um dos trechos em que o discurso não foi abafado pelo som das vaias. “Nós percorremos um longo caminho para que as pessoas pudessem se manifestar de qualquer maneira que quisessem”, completou.

Em uma postagem que mostrou a manifestação contra o ministro, o grupo escreveu que ‘não se alia àqueles que nos atacam’. Outros diversos cartazes demonstravam apoio ao piso salarial da enfermagem, que tem Barroso como relator.

A manifestação foi organizada pelo grupo Faísca Revolucionária, que faz oposição à direção da UNE e é formado por estudantes trotskistas ligados ao MRT (Movimento Revolucionário de Trabalhadores).

Quem também esteve presente na abertura do evento foi o ministro Flávio Dino, que defendeu o combate à desigualdade social, o enfrentamento ao poder das grandes empresas de tecnologia que “veiculam extremismo e ódio” e a consolidação da democracia.

É esperada a presença de Lula nesta quinta-feira (13), a partir das 18h, horário em que está marcado um ato político em defesa das universidades. Outros ministros como Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), além do ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica, também devem ir ao local.