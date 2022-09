Ausentes nos desfiles, presidentes da Câmara e Senado se pronunciam no Twitter

Pacheco disse que as comemorações “precisam ser pacíficas, respeitosas e celebrar o amor à pátria, à democracia e o Estado de Direito”

CONSTANÇA REZENDE

Os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), escreveram mensagens sobre o feriado de 7 de setembro no Twitter. Ambos não participaram dos desfiles desta quarta-feira.

Pacheco disse que as comemorações “precisam ser pacíficas, respeitosas e celebrar o amor à pátria, à democracia e o Estado de Direito”.

Já Lira afirmou que “o Brasil independente é sempre o que olha para frente”.

“Há 200 anos, começava a nascer o Brasil de hoje, com um futuro de desafios, decisões difíceis mas necessárias e grandes conquistas a alcançar. O 7 de set de 200 anos atrás continua ecoando nas ações e nos compromissos de todos”, afirmou.

Como mostrou a Folha, Rodrigo Pacheco já havia avisado a interlocutores que não iria ao desfile em Brasília caso avaliasse que o evento poderia virar palanque eleitoral conduzido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ele afirmou que a sessão solene do Congresso prevista para o dia 8 será “uma solenidade verdadeiramente cívica”, com presença de Bolsonaro, o presidente do Supremo, Luiz Fux, e chefes de Estado.