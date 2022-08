Ausente em primeiro debate, Zema escreve que ‘cão ladra por medo’

O candidato à reeleição não compareceu ao debate da Band na noite de ontem (7). Zema havia confirmado presença

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), fez uma publicação na manhã desta segunda-feira (8), no Instagram, dizendo que “o cão não ladra por valentia e sim por medo”. O mandatário costuma publicar frases de motivação nas redes sociais, e nesta segunda-feira (8) começou o dia com o provérbio chinês.

O candidato à reeleição não compareceu ao debate da Band na noite de ontem (7). Zema havia confirmado presença, mas faltou alegando mal-estar.

Com a ausência, o governador não foi poupado pelos adversários. Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Marcos Pestana (PSDB) e Lorene Figueiredo (PSOL) criticaram a política fiscal do atual governo, os incentivos à mineração na Serra do Curral e o endividamento do estado.

O ex-prefeito de Belo Horizonte criticou o choque de gestão de Zema. Kalil e Viana também disseram que o atual mandatário foge do diálogo e também se esconde no governo, tornando o estado ausente no cenário nacional.