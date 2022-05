‘Até que horas pode declarar Imposto de Renda?’ é a pergunta que mais sobe no Google no fim do prazo

O Google diz que entre os itens mais buscados junto da expressão “como declarar” aparecem as palavras ações, MEI e aluguel

Joana Cunha

São Paulo, SP

Perto do fim do prazo para enviar a documentação, a pergunta “como declarar Imposto de Renda” disparou nas medições do Google Trends. A pergunta liderou as buscas dos brasileiros na internet no dia, seguida por questionamentos como “o que é imposto de renda?” e “onde declarar imposto de renda?”.

As pessoas também quiseram saber se precisam fazer a declaração. E, no último dia, a questão “até que horas pode declarar o imposto de renda?” cresceu 250%, segundo a plataforma.

O interesse por “Imposto de Renda” também subiu 60% na última semana na comparação com igual período anterior, assim como a busca por informações sobre a restituição.

O Google diz que entre os itens mais buscados junto da expressão “como declarar” aparecem as palavras ações, MEI e aluguel.