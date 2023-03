Assessores consideram mais provável novo adiamento de viagem de Lula à China

Mesmo sendo leve, a pneumonia diagnosticada em Lula na quinta-feira (23) não é algo que se cura facilmente em dois dias, a tempo de manter o embarque no domingo (26)

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP

O cenário de um adiamento maior da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China é tido como o mais provável por pessoas envolvidas nos preparativos da visita,

Mesmo sendo leve, a pneumonia diagnosticada em Lula na quinta-feira (23) não é algo que se cura facilmente em dois dias, a tempo de manter o embarque no domingo (26), como é a nova previsão.

Trata-se de uma viagem longa, com o presidente, de 77 anos, exposto ao ar condicionado do avião presidencial por muitas horas. Na China, a promessa é de uma agenda intensa, que envolve reuniões com autoridades políticas, empresários e visitas a fábricas.

Assessores presidenciais há muito avaliam que Lula tem de desacelerar um pouco a agenda de viagens, que vem sendo muito carregada neste início de mandato.

Apenas nesta semana ele esteve na Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro. Até o fim do ano, a previsão é de praticamente uma viagem internacional por mês.