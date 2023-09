Aras diz que Lava Jato criou legado maldito, um dia após decisão de Toffoli

Procurador-geral da República também fez ataques contra a mídia

Constança Rezende

Brasília-DF

O procurador-geral da República, Augusto Aras, disse que a sociedade enxerga hoje o “verdadeiro legado maldito” da operação Lava Jato. A opinião foi manifestada nesta quinta-feira (7), em seu perfil oficial na plataforma X, antigo Twitter. Ele também criticou o que chamou de “modus operandi” do grupo que, segundo o procurador-geral, “ceifa vidas, a política, a economia e afronta a soberania nacional”.

Aras também fez ataques contra a mídia e afirmou que, nos últimos quatros anos, houve “um forte corporativismo apoiado pelas fake news divulgadas pela imprensa desviada que confundiram Justiça com vingança”. “Fui acusado de destruir a Lava Jato, quando apenas institucionalizei e despersonalizei o Ministério Público”, disse. “Nós temos o dever de cumprir a Constituição, rasgada por poucos e ruidosos membros do sistema de Justiça. Só com equilíbrio institucional, respeito ao limite de cada Poder e a nossa Lei Maior, teremos um Brasil fraterno”, completou.

A declaração ocorreu um dia após o ministro STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli anular as provas obtidas pela força-tarefa junto à empreiteira Odebrecht. Toffoli chegou a dizer que a prisão do presidente Lula (PT) pode ser classificada como “um dos maiores erros judiciários da história do país” e uma armação.

O ministro escreveu sobre Lula em decisão na qual determinou que as provas oriundas dos acordos de leniência da Odebrecht e também dos sistemas Drousys e MyWebDay –respectivamente de comunicação interna e de contabilidade e controle de pagamentos de vantagens indevidas– são imprestáveis em qualquer âmbito ou grau de jurisdição. “Tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra legem [a lei]”, afirmou.