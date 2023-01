Após encontro com Lula, Tarcísio diz que ‘tem que governar para todos’

A declaração de Tarcísio teve tom similar à publicação de Lula, que citou o “respeito” com um nome que não pertence a sua base política

Giovanna Galvani

São Paulo, SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve pela primeira vez, desde que foi eleito, no interior paulista. Ele foi questionado sobre o encontro com Lula (PT) no dia anterior -após a agenda, o presidente publicou uma foto com Tarcísio nas redes sociais.

“Eu fui eleito por uma base bolsonarista, mas tenho agora que governar para todos. É natural que eu converse com o presidente da República. É isso que São Paulo espera de nós”, afirmou Tarcísio. “A gente tem que ter uma atitude republicana, de respeito à autoridade que foi constituída.”

O governador, que foi ministro de Bolsonaro e apoiado pelo ex-presidente na corrida ao Palácio dos Bandeirantes, diz entender “certa ansiedade” do eleitorado bolsonarista, mas afirmou que, com resultados, “eles vão ver que fizemos a coisa certa”.

A declaração de Tarcísio teve tom similar à publicação de Lula, que também citou o “respeito” com um nome que não pertence a sua base política.

Segundo o governo de São Paulo, Lula e Tarcísio de Freitas conversaram sobre a concessão do Porto de Santos à iniciativa privada, a localização do Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) na capital paulista e repasses para OSs (organizações sociais), incluindo a recuperação fiscal das Santas Casas.

TARCÍSIO ENTREGA EQUIPAMENTOS PARA POLÍCIA NO INTERIOR

Em Araçatuba e Ribeirão Preto, o governador agradeceu pelos votos – ele venceu Fernando Haddad (PT) nas duas cidades- e realizou a entrega de 32 viaturas da Defesa Civil aos municípios da região, além de 80 equipamentos para obras de recuperação e prevenção de desastres naturais.