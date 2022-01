Após conversa com economistas, Lula se reunirá com especialistas para debater pandemia

Lula participará de reunião promovida pela Fundação Perseu Abramo, ligada ao partido, com ex-ministros e técnicos da área

Fábio Zanini

Após reunir-se com economistas na semana passada, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá nesta terça-feira (18) um encontro com especialistas em saúde. Economia e o combate à pandemia estarão entre os principais temas da eleição deste ano.

Lula, que deve ser candidato do PT à Presidência em outubro, participará de reunião promovida pela Fundação Perseu Abramo, ligada ao partido, com ex-ministros e técnicos da área. “A ideia é discutir o momento da pandemia, fazer um diagnóstico da situação do SUS [Sistema Único de Saúde], analisar a quantidade de leitos disponíveis e discutir formas de mobilizar a sociedade, entre outros pontos”, diz Aloizio Mercadante, presidente da Fundação.

Segundo ele, o surgimento da variante ômicron, que rapidamente tem se espalhado pelo país, obriga a que se repense o modelo de combate à pandemia. “‘É preciso atualizar as informações, porque a pandemia está se acelerando fortemente. Em outros países está pressionando fortemente a rede de saúde”, afirma.

Nos últimos meses, a Fundação Perseu Abramo vem reunindo especialistas em diversas áreas para discussões, em encontros que deverão ser usados como subsídio para o programa de governo de Lula, quando ele oficializar sua candidatura, provavelmente no meio do ano.