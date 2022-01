79% dos brasileiros apoiam vacinação de crianças de 5 a 11 anos, diz Datafolha

Entre os que concordam com a imunização da faixa etária de 5 a 11 anos estão 83% das mulheres ouvidas na pesquisa e 75% dos homens

Patrícia Pasquini

A vacinação contra Covid para crianças de 5 a 11 anos tem o apoio de 79% da população brasileira com 16 ou mais anos de idade, indica pesquisa do Datafolha. Esse percentual equivale a 132,5 milhões de pessoas no país. Os que rejeitam a imunização para esse público são, portanto, minoria no Brasil (17%). Os que não sabem opinar sobre a questão somam 4%.

A pesquisa foi feita por telefone nos dias 12 e 13 de janeiro, com 2.023 pessoas de 16 anos ou mais em todos os estados do Brasil. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Entre os que concordam com a imunização da faixa etária de 5 a 11 anos estão 83% das mulheres ouvidas na pesquisa e 75% dos homens. Em contrapartida, 22% dos homens disseram que as crianças não deveriam ser vacinadas ante 13% das mulheres.

A taxa dos contrários é prevalente na faixa etária entre 35 a 44 anos (22%), com ensino médio completo (21%) e entre os mais ricos (28%). No Sudeste do país, 83% acham que as crianças deveriam ser vacinadas, ante 14%. No Sul, os índices são de 72% e 21%, respectivamente. No Nordeste, 78% são a favor e 18% contra, e na região Centro-Oeste/Norte (o levantamento agrupou essas duas partes do Brasil) tem 77% favoráveis e 20% contrários.

Ao Datafolha, do total de entrevistados, 29% declararam-se responsáveis por crianças na faixa de 5 a 11 anos de idade.

Dentro desse grupo, 76%, o equivalente a 36,9 milhões de responsáveis por brasileiros de 5 a 11 anos, afirmaram que pretendem levar as crianças para tomar a vacina contra o coronavírus.

Do lado oposto, dizendo que não os levarão para a vacinação, há 8,4 milhões de responsáveis por menores que poderiam participar dessa nova etapa da campanha do PNI (Programa Nacional de Imunização). Considerando o total de pessoas ouvidas na pesquisa (incluindo aí os responsáveis e os não responsáveis por crianças de 5 a 11 anos), esse grupo que anuncia que fará a imunização de seus pequenos é de 22%.

Já os que são responsáveis por crianças na faixa etária de 5 a 11 anos e afirmam que não os deixarão ser vacinados são uma parcela de 5% do quadro geral. Os responsáveis que dizem não saber o que farão quanto à vacinação de suas crianças de 5 a 11 anos são 2% do total de entrevistados.

As regiões Nordeste e Sudeste concentram a maioria dos responsáveis que pretendem levar as crianças para vacinar, com 24% e 23%, respectivamente. Em relação às crianças irem ou não à escola neste momento da pandemia, dos entrevistados em geral, 53% disseram ser favoráveis, o que corresponde a 88,9 milhões de brasileiros, enquanto 44% afirmaram que pais e responsáveis não deveriam levar os pequenos para o colégio atualmente e 4% não souberam responder a essa questão.