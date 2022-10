Após apoiar Bolsonaro em debate, Moro viaja à Espanha

O senador eleito Sergio Moro (União Brasil) viaja nesta semana à Espanha, onde participará de um evento da fundação do Nobel de Literatura

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP

Após ter sido umas das surpresas do debate de domingo (16), ao aparecer entre os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), o senador eleito Sergio Moro (União Brasil) viaja nesta semana à Espanha, onde participará de um evento da fundação do Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa.

O ex-juiz participará de uma mesa sobre o futuro do espaço iberoamericano ao lado do ex-primeiro-ministro da Espanha José María Aznar e dos ex-presidentes do México Ernesto Zedillo e Felipe Calderón.

Todos são ligados à centro-direita, mesma orientação de Vargas Llosa e da entidade que comanda, a Fundación Internacional Para La Libertad.

Moro afirmou que aproveitará para defender, no debate, a necessidade de o Brasil combater a corrupção e defender a liberdade, o que significa, na atual eleição, a derrota de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e reeleição de Bolsonaro.

Ele viajará para o evento, que ocorre na quinta (20) e sexta (21), com sua mulher, a deputada federal eleita Rosângela Moro (União Brasil-SP).

Após ter rompido com Bolsonaro ao deixar o Ministério da Justiça em 2020, citando tentativa de interferência na Polícia Federal, Moro reaproximou-se do presidente na atual campanha, com o pretexto de que é preciso derrotar o inimigo comum, Lula. Ele foi levado ao debate por aliados do presidente como elemento-surpresa, para tentar desestabilizar o petista.