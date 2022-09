Apoiadores de Bolsonaro se reúnem no Farol da Barra, em Salvador

Quatro trios elétricos vão acompanhar o ato, que prevê uma caminhada entre o Farol da Barra e o Morro do Cristo

JOÃO PEDRO PITOMBO

SALVADOR, BA

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) deixaram de lado o ato pelos 200 anos da Independência do Brasil em Salvador e organizaram uma manifestação própria no Farol da Barra, a três quilômetros do Campo Grande, local da cerimônia oficial.

Quatro trios elétricos vão acompanhar o ato, que prevê uma caminhada entre o Farol da Barra e o Morro do Cristo. Vestidos de verde e amarelo, os apoiadores levam faixas e bandeiras em apoio a candidatos a deputado estadual e federal.

Manifestantes também tiram fotos com cartazes de Bolsonaro. O ex-ministro João Roma (PL), candidato a governador da Bahia, é esperado para participar do ato.