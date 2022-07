Apenas 17 deputados votam contra projeto da PEC dos bilhões

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (13), em segundo turno, a PEC dos Auxílios. Apenas 17 dos deputados votaram contra o texto. Outros 469 parlamentares votaram a favor da proposta, e houve ainda duas abstenções.

O resultado é uma vitória para o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição este ano. A proposta era uma aposta para melhorar o desempenho de Bolsonaro nas pesquisas eleitorais.

A PEC prevê reajuste de R$ 400 para R$ 600 do Auxílio Brasil (ex-Bolsa Família), aumento de R$ 53 para R$ 120 do vale-gás, criação de auxílio-caminhoneiro de R$ 1.000 e lançamento de um auxílio para taxistas, com custo de R$ 2 bilhões. As medidas valem até o fim de 2022.

QUEM SÃO OS DEPUTADOS QUE VOTARAM “NÃO”: