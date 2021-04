Ao vivo: veja julgamento de decisão que anulou condenação de Lula

Corte julga se será mantida ou rejeitada a decisão de Fachin, que deu novamente os direitos políticos ao ex-presidente

O Supremo Tribunal Federal (STF) se reúne nesta quinta-feira (15) novamente para julgar o habeas corpus (HC) 193726, impetrado pelo ministro Edson Fachin, que restabeleceu os direitos políticos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O julgamento de hoje vai confirmar ou rejeitar o ato de Fachin.

Fachin vai apresentar seu voto e, em seguida, os demais ministros dão parecer. Está em pauta a discussão se a 13ª Vara Federal de Curitiba, onde tramitam os processos originários da operação Lava Jato, tem competência ou não para julgar os casos relacionados ao ex-presidente.

Se a decisão de Fachin for mantida, Lula fica elegível para 2022, até segunda ordem. O ex-presidente já pretende fazer, a partir do próximo sábado (17), um contato direto com a população nas ruas pensando nas próximas eleições presidenciais.

