Ao vivo: STF julga suspeição de Moro

Colegiado decide se o ex-juiz foi ou não imparcial nos processos de Lula

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) julga, nesta terça-feira (9), o habeas corpus da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a suspeição do ex-juiz Sergio Moro.

O colegiado pode decidir se Moro foi ou não imparcial ao julgar os processos de Lula. É o que aponta a defesa do ex-presidente.

A sessão está marcada para às 14h.

Lula adia coletiva

Por conta do julgamento, Lula decidiu adiar a entrevista coletiva que daria nesta terça (9). O ex-presidente remarcou a coletiva para 11h de quarta (10).

Quanto ao julgamento da suspeição, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu colocar na pauta da sessão da 2ª turma da corte o habeas corpus em que a defesa de Lula pede que seja declarada a suspeição do ex-juiz Sergio Moro no processo do triplex do Guarujá.

O movimento joga luz mais uma vez ao ‘racha’ no tribunal. Isso porque vai de encontro à decisão do ministro Edson Fachin, que declarou ‘a perda de objeto’ do recurso de Lula ao anular todas as condenações do petista na Lava Jato.

Início em 2018

O julgamento que discute a suspeição de Moro teve início em 2018, quando Fachin e a ministra Cármen Lúcia votaram para negar o pedido da defesa do petista. A análise foi interrompida por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, mas a paralisação do caso não impediu o magistrado de sinalizar que vai votar pela suspeição de Moro. A mesma posição é adotada por Ricardo Lewandowski, sendo que a dupla intensificou as críticas ao ex-juiz depois que o site The Intercept Brasil publicou mensagens privadas, obtidas por hackers, atribuídas ao ex-juiz da Lava Jato e a procuradores de Curitiba.

O voto decisivo ficaria então a cargo do ministro Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo o Estadão apurou, Kassio indicou nos bastidores que estaria inclinado a votar pela suspeição de Moro no caso do triplex, o que poderia contaminar outros processos da Lava Jato. Desde que chegou ao tribunal, em novembro do ano passado, ele tem se alinhado a Gilmar e a Lewandowski para impor derrotas à operação e atender aos interesses da classe política.