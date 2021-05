Ao vivo: depoimento de Pazuello na CPI é retomado hoje

Pazuello era ouvido ontem, mas a sessão teve de ser adiada porque o ex-ministro teve uma síncope vasovagal

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello volta à CPI da Covid nesta quinta-feira (20). Pazuello deve falar a partir das 9h30. Assista ao vivo:

Pazuello era ouvido ontem, mas a sessão teve de ser suspensa por dois motivos: o Senado realizava um plenário; e o ex-ministro teve uma síncope vasovagal. Segundo o Ministério da Saúde, trata-se de uma diminuição da pressão arterial e dos batimentos cardíacos causada pelo nervo vago, localizado na nuca. A condição pode provocar um desmaio. O ex-ministro foi atendido pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), que é médico.

Com a remarcação do depoimento de Pazuello, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como “Capitã Cloroquina”, terá sua fala adiada para a próxima terça-feira (25).