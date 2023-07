Anderson Torres deverá devolver R$ 120 mil em salários

Torres ficou preso por quase quatro meses por suspeita de omissão nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro

O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres deverá devolver cerca de R$ 120 mil em salário como delegado federal enquanto estava preso. A decisão é da Polícia Federal.

Torres ficou preso por quase quatro meses por suspeita de omissão nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Na data, um grupo de contrários ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto. Na época, ele ainda era secretário de Segurança.

Durante 117 dias de prisão, Torres recebeu um salário mensal de cerca de R$ 30 mil. Segundo o jornal O Globo, a decisão tem como base uma nota técnica do Ministério do Planejamento, de 2013, que prevê a suspensão de pagamentos em caso de prisão preventiva.